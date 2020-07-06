Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Temmuz 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5241'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 206.844'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 183 bine yaklaştı

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 315 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 182 bin 995 oldu. Toplam entübe hasta sayısı 395, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 1130 oldu. Toplam test sayısı ise 3 milyon 682 bin 673'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ;