ABD'de iki uçak çarpıştı: 8 ölü

ABD'nin Idaho eyaletinde iki küçük uçağın çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi. Kazada ölenlerin kimlik bilgileri açıklanmadı.

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Kootenai Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü öğleden sonra, eyaletin kuzeyindeki bir gölün üstünde iki uçağın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de aynı gün Utah eyaletinde de küçük bir uçağın düşmesi sonucu, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetmiş, pilotun Philadelphia Phillies beyzbol takımının eski oyuncularından Tyson Brummett olduğu bildirilmişti.