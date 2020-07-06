BIST 118.485
DOLAR 6,86
EURO 7,77
ALTIN 393,40
HABER /  MAGAZİN

MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi

Bir süre önce ikinci kez kansere yakalanan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, hastalığı yendi. Uğur, "2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım" dedi.

Abone ol

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı. Uğur, ""İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" dedi.

2013 YILINDA DA KANSERE YAKALANMIŞTI
Uğur'a ilk olarak 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından hastalığı yenmişti. MFÖ'nün solistlerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 23 Nisan dolayısıyla Gülhane Parkı'nda verdikleri konserde Uğur'un ikinci kez kanser tedavisi gördüğünü ve bu yüzden aralarında olmadığını açıklamışlardı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Polis maske cazası kesebillir mi? EGM'den açıklama
Sakarya'daki patlamada can kaybı 7'ye çıktı
Havai fişek fabrikasının sahibi ağlayarak anlattı: Bu üçüncü patlama
Çavuşoğlu AB'ye resti çekti: Aleyhimize ilave karar alınırsa karşılık veririz
İyi Partili Aylin Cesur Salda Gölü skandalı sonrası özür diledi
Prof. Ceyhan'dan süper bulaştırıcı açıklaması! Bu mesleklere dikkat!
ÖNCEKİ HABERLER
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Şifresiz yayımlanan Southampton - Manchester City maçında tarihi rekor
Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Şile 4 gündür susuz vatandaş isyanda!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Doğan Kabak yaşı kaç Exatlon Challenge Doğan Kabak aslen nereli?
Yorumlar