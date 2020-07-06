Şile 4 gündür susuz vatandaş isyanda!

Şile'de bazı mahalle ve köylerde 4 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri yaşanıyor. Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, köylüler hayvanların da susuz kaldığını belirtti.

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Şile bir yandan pandemi diğer yandan da susuzluk ile mücadele ediyor. İSKİ sorununun kısa sürede çözüleceğini açıkladı ama vatandaşların 4 gündür büyük sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.

"ÇEŞMEDEN EL ARABASIYLA SU GETİRDİM"

Alacalı Köy Kahvehanesini işleten Halil Şahin, 4 gündür yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Şahin, tek başına işlettiği kahvehanesinde bulaşıkları yıkarken zorlandığını belirterek, "Çeşmeden bidonla su taşıyıp el arabasıyla getirdim. Belimde fıtık var çok zorlandım. 2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu? Olmaz" dedi.

"4 GÜNDÜR SULARIMIZ AKMIYOR"

Burak Gencer ise "4 gündür ne yazık ki sularımız yok. Bu pandemi döneminde böyle bir şey yaşanması hoş değil. Çünkü bu köyün yaş ortalaması 65 ve üzeri. En ufak ihmalde bu köyün hepsini kaybetme olasılığımız var. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. 4 gündür su yok. Hayvanlar susuz. Hayvansever olarak onlar için de su taşımaya çalışıyorum ama bu kadar hayvana tek başıma yetemem" ifadelerini kullandı.