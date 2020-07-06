Çavuşoğlu AB'ye resti çekti: Aleyhimize ilave karar alınırsa karşılık veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Aleyhimize ilave karar alınırsa karşılık veririz" sözleriyle rest çekti.

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Bakan Çavuşoğlu, Ankara’da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "AB (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz." ifadelerini kullandı.

"Fransa Türkiye'den özür dilemeli" diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Fontelles'in yüzüne bakarak "2 üye her şeyi rehin alıyor, izin vermeyin" uyarısı yaptı.

"Vize serbestisi AB'nin sözü, yerine getirmeli"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AB'nin Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmesi lazım. Vize serbestisi AB'nin sözü, yerine getirmeli. AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz.

"Yunanistan-Rum kesimi ilişkilerimizi rehin aldı"

Sorunların üstesinden AB ile birlikte gelmeliyiz. Yunanistan-Rum kesimi ilişkilerimizi rehin aldı. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda bir tıkanma var. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda hakkaniyet bekliyoruz. AB'nin arabuluculuğuna destek veririz, yeter ki dürüst bir arabulucu olsun.

Türkiye'yle ilişkimiz AB'nin en önemli meselesi haline geldi.

"Türkiye'yle daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var" diyen AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, "Türkiye'yle ilişkimiz dış politika açısından AB'nin en önemli meselesi haline geldi" ifadelerini kullandı.