İSKİ'den 'su kuyruğu' fotoğrafına yönelik açıklama

İstanbul Şile'de vatandaşların su kesintisi nedeniyle ellerindeki bidonlarla tankerlerin arkasında su beklediği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok isim İBB Başkanı İmamoğlu'nu topa tutarken İSKİ'den de bir açıklama geldi.

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İstanbul Şile'de vatandaşların su kesintisi nedeniyle ellerindeki bidonlarla İSKİ tankerlerin arkasında su beklemesi tartışmaya neden oldu.

Sosyal medyada da çok konuşulan fotoğrafa yönelik İSKİ'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, sorunun kısa sürede çözüleceği bildirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!''