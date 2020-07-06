BIST 117.689
DOLAR 6,86
EURO 7,79
ALTIN 393,94
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

İSKİ'den 'su kuyruğu' fotoğrafına yönelik açıklama

İstanbul Şile'de vatandaşların su kesintisi nedeniyle ellerindeki bidonlarla tankerlerin arkasında su beklediği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok isim İBB Başkanı İmamoğlu'nu topa tutarken İSKİ'den de bir açıklama geldi.

Abone ol

İstanbul Şile'de vatandaşların su kesintisi nedeniyle ellerindeki bidonlarla İSKİ tankerlerin arkasında su beklemesi tartışmaya neden oldu.

Sosyal medyada da çok konuşulan fotoğrafa yönelik İSKİ'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, sorunun kısa sürede çözüleceği bildirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Ceyhan'dan süper bulaştırıcı açıklaması! Bu mesleklere dikkat!
Cem Küçük'ten ÖSYM Başkanı'na hem tepki hem de öneri!
MİT tırları davasında 27 sanık için istenen ceza belli oldu
Pervin Buldan’dan ittifak açıklaması! Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne açık mesaj
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında flaş gelişme
Rusya'dan yeni Ayasofya açıklaması dünya için önemi göz önünde bulundurulsun
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da mesai arkadaşlarını öldüren zanlı yakalandı cinayetin sebebini söyledi
Bu kadar da olmaz dedirten görüntü! Resmen çöplüğe döndü
Buse Plan instagramı kapattı Exatlon Challenge Buse kimdir yaşı kaç?
Çanakkale'de korkutan yangın
Hindistan ve Çin askerlerinin ihtilaflı bölgeden geri çekilmesi sürüyor
A101 kurbanlık fiyatları 2020 büyükbaş hisse kaç para?
Yorumlar