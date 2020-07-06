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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık makam odasının kapısını söktürdü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halefi CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasında bulunan kapıyı söktürdü. Başkan Çalık, "Bizim kapımız herkese açık, birlikte çalışacağız" dedi.

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yerel seçimler öncesi söz verdiği üzere Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Makamı'nda bulunan kapıyı söktürdü. Çalık, ''Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlara verdiği sözü tutarak Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Makamı'nda bulunan kapıyı söktürdü.

"Bu kapı yalnızca dekor'' 

Geçmişte olduğu gibi bugün de şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çalık, "Komşularımızla aramızda zaten hiçbir engel ya da mesafe yoktu. Bu kapı burada sadece dekor olarak bulunuyordu ve her zaman ardına kadar açıktı" dedi.

"Kapımız herkese açık'' 

Beylikdüzü halkının oyları ve güveniyle başkanlık makamına layık görüldüğünü ve bu güveni asla boşa çıkarmayacağını dile getiren Çalık, "Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız. Bu yüzden başkanlık odamızın kapısı kaldırdık. Biz çalıştıkça Beylikdüzü kazanacak, Beylikdüzü kazandıkça biz daha çok çalışacağız" diye konuştu.

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