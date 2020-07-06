Hindistan ve Çin askerlerinin ihtilaflı bölgeden geri çekilmesi sürüyor

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmanın yaşandığı Ladakh’ta iki ülke birliklerinin geri çekilme sürecinde ilerleme sağlandığı bildirildi.

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Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin sınırdaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafın Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca birliklerin tam olarak geri çekilmesini sağlamanın gerekli olduğu konusunda anlaştıkları vurgulandı.

Her iki tarafın, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki farlılıkların çatışmaya dönüşmemesi için sınır bölgelerinde barış ve huzurun muhafaza edilmesi konusunda anlaştıkları, bu bağlamda devam eden geri çekilme sürecinin süratle tamamlanmasında mutabık kaldıkları aktarıldı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, gazetecilere yaptığı açıklamada, cephe hattındaki birliklerin geri çekilmesinde ve etkili önlemlerle sınırdaki tansiyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

"Çin birlikleri 1,6 kilometre geri çekildi"

Hindistan ordusu kaynakları, Çin birliklerinin, iki ülke arasında çatışmanın yaşandığı Galwan Vadisi’nden birliklerini geri çekmeye başladığını dile getirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galwan Vadisi’ndeki Çin birliklerinin çadırlarını söktüğünü ve araçlarla geri taşındığını söyledi.

15 Haziran’da 20 Hint askerinin öldüğü "Patrolling Point 14" isimli bölgedeki savunma yapılarının bölgeden kaldırıldığına işaret eden yetkili, Çin birliklerinin söz konusu yerden en az 1,6 kilometre geri çekildiğini ve Hint birliklerinin çekilmeyi yakından izlediğini kaydetti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği belirtilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin mutabakata vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.