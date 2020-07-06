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Kayseri'de 18 yaşında hayata veda etti babası 'Paşam' diye haykırdı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de serinleme hevesi uğruna yitirilen yaşamlara 18 yaşındaki genç de dahil oldu... Kızılırmak'a giren gencin kaybolmasıyla başlatılan çalışmalarda cansız bedenine ulaşıldı. Babanın kor olup akan acısına herkes ortak oldu.

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Edinilen bilgiye göre dün arkadaşlarıyla birlikte Kermelik mahallesine gelen Çağatay Şamlı, serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Daha sonra Şamlı'dan haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Acı haber, arama yapan ekiplerden geldi

İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerinde devam etti. Konya ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı polisleri tarafından yapılan aramalarda Şamlı'nın cenazesine ulaşıldı.

Babanın 'Paşam' diye feryadı yürek dağladı

Ekipler tarafından Şamlı'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken babası Bülent Şamlı, ise uzun süre 'Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü. İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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