BIST 117.740
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 393,33
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Trezeguet'nin peşinde

Fenerbahçe, Aton Villa forması giyen Trezeguet'nin peşinde. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Abone ol

Şampiyonluk yarışına havlu attıktan sonra, Türkiye Kupası’ndan da elenen Fenerbahçe buna rağmen Avrupa ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, seri galibiyetlerle üst sıraları zorlarken yönetim de hasret kalınan başarılara ulaşacak bir kadro için yoğun mesai harcıyor.

Finansal şartlardan dolayı transferde önceliği yerli isimlere veren Fenerbahçe, ligi tanıyan yabancılarla da yakın temas içinde. Liste başındaki isim ise Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’i sallayıp soluğu Premier Lig’de alan Trezeguet.

Fenerbahçe’ye davet etti
Galatasaray’ı peşinden koşturan ancak tercihini Aston Villa’dan yana kullanan 25 yaşındaki Mısırlı için dört koldan atağa kalkan Fenerbahçe önemli bir gelişme kaydetti. Yönetici Selahattin Baki, Trezeguet’nin menajeri ve Aston Villa’yla görüşmeler yaparken, Emre Belözoğlu da Mısırlı yıldızı arayarak Fenerbahçe’ye davet etti.

Villa kararsız kaldı
Premier Lig’de düşme hattında yer alan Aston Villa’yla 2023’e kadar sözleşmesi olan Trezeguet’nin Türkiye’ye dönme arzusu Fenerbahçe’yi umutlandırırken, İngiliz ekibi henüz kararsız. Championship’e düşmesi hâlinde Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmesi beklenen Aston Villa’nın Premier Lig’de tutunursa oyuncuyu bırakmayacağı belirtiliyor. Fenerbahçe ise konuyu bir an önce sonuca bağlamak için bastırıyor.

35 maçta 4 gol, 2 asistlik performans
Kasımpaşa’daki son sezonunda 38 maça 9 gol, 10 asist sığdıran Trezeguet, İngiltere’de ise 35 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Fenerbahçe’nin Alanya’nın İngiliz stoperi Caulker’la da yakından ilgilendiği biliniyor. Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacı için kiralama teklifi yapması bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pervin Buldan’dan ittifak açıklaması! Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne açık mesaj
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında flaş gelişme
Rusya'dan yeni Ayasofya açıklaması dünya için önemi göz önünde bulundurulsun
Murat Köse'den Mansur Yavaş'a ağır sözler: Ankara'da su vurgunu var
Cem Uzan'dan 'Demirtaş ve Kavala' çıkışı: Senelerdir neden içeride?
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi
ÖNCEKİ HABERLER
Lunapark ve tematik parklar "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde açıldı
Nevşehir'de arkadaşının yerine ehliyet sınavına giren şahıs tutuklandı
A101 kurbanlık koç fiyatı 2020 kaç para nasıl sipariş verilir?
Güvenlik görevlisi bulduğu 90 bin TL’ye yakın para dolu çantayı sahibine teslim etti
İsrail uzaya casus uydu gönderdi
Evde bakım maaşları temmuz zammı 2020 kaç para oldu?
Yorumlar