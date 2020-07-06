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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Strafordan F35 maketi yapan Hakkarili genç Teknofest’e davet edildi

İhlas Haber Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, strafordan F-35 savaş uçağı maketi yapan Hakkarili Savaş Tatlı’yı Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest’e davet etti.

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Hakkari'de bir süre önce strafor malzemelerle F-35 savaş uçağı maketi yapan Savaş Tatlı, uçağı uçurmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan motor talebinde bulunmuştu.

Bakan Varank’ın talimatıyla harekete geçen Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ve KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür, Tatlı’yı evinde ziyaret etti.

Dağgöl Mahallesi'nde yaşayan Tatlı'yı ziyaret eden Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatları doğrultusunda, savaş uçağı maketini yapan Tatlı'ya gerekli malzeme desteğini vermek üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koca, "Savaş kardeşimize Bakanımızın ve valimizin selamlarını getirdik. Bakanımız bu konuda tüm destekleri sunacaklarını bize bildirdi ve kendisini Teknofest'e davet etti. Tatlı'ya çalışmasında donanım ve eğitim desteği vereceğiz. Bunun için gerekli kurumlar ve üniversite ile görüştük. İnşallah Teknofest'e yaptığımız maket uçakla katılacağız. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.
Savaş Tatlı da, Teknofest'te Hakkari’yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade ederek, desteklerinden dolayı Bakan Mustafa Varank’a ve Vali İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

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