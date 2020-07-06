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7 yıldır kayıp olarak aranan adamın cesedi bulundu

Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ın cesedi bulundu. Olaya ilişkin Karaduman'ın kuzeni gözaltına alındı.

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Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ın cesedi 7 yıl sonra bulundu. Denizli'nin Baklan ilçesi Hadim Mahallesi'nde sabah saatlerinde arama çalışması başlatan emniyet ekipleri kazı çalışmaları sırasında Levent Karaduman'a ait olduğu belirlenen cesedi buldu.

Cep telefonu en son 4 Nisan 2013'te sinyal veren Karaduman'nın kaybı ile ilgili hedef gösterilen kuzeni Ali Osman S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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