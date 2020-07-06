Murat Köse'den Mansur Yavaş'a ağır sözler: Ankara'da su vurgunu var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı son günlerde yüksek gelen su faturalarından dolayı yerden yere vurdu.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Köse, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

''Ankara’da geçen yıl bir ağaç bile dikilmemiştir''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir senede bir park bile yapmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı; ''Bir yıl boşa geçmiştir. Bu yıl 'faaliyetsizlik' yılı olmuştur. Ankara’da geçen yıl bir ağaç bile dikilmemiştir.''



''Bu zulmü durduracağız''

Son günlerde 6 milyon Ankaralının su faturalarından canının yandığını belirten Köse, ''Ocakta 5 TL Şubatta 5 TL Nisanda 5 TL Haziran ayında 264 TL su faturası gelmiş. Bu zülümdür. Su faturaları yüksek gelenler bize başvursun. Bu zulmü durduracağız'' ifadelerini kullandı.



''3500 yandaş işçi aldılar''

Köse, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 3500 kişi işe aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı; ''Sayın Başkan bu kadar işçinin maliyeti 400 milyon TL. İkide bir para yok diyorsunuz. Borç vermiyorsunuz diye meclisi suçluyorsunuz. Neden paranız yok. 3500 kişiyi işe aldınız. Neden partizanlık yaptınız. Ayrıca ikide bir işçi maaşlarını ödeyemiyorum diyorsunuz. Madem ödeyemeyecektiniz neden işçi aldınız.''



''Kaynak Çok dedi sürekli borç istedi''

Mansur Yavaş'ın 'borç almayacağım' sözünü hatırlatan Köse, ''Mansur Yavaş’ın seçim öncesinde Ankara’nın kaynakları çok, borç almayacağım. Ankara’yı öz kaynakla yöneteceğim dediniz. Bugün ise belediye meclisi borç vermiyor diye ağlıyorsunuz. Hani Ankara’nın kaynakları boldu. Hani para sorunu yoktu. Sonrada çıkıp Ankaralı’ya beni çalıştırmıyor diyorsunuz. Yalan söylemeyi bırakın Sayın Yavaş.'' şeklinde konuştu.