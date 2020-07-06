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Ahmet Hakan'dan CHP'lilere 'İlhan Kesici' uyarısı

Habertürk'e konuk olan CHP'li İlhan Kesici'nin yaptığı açıklamalardan iktidar yanlılarının ve karşıtlarının farklı farklı konuları öne çıkardığını söyleyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, asıl meselenin bambaşka olduğunu ifade etti ve Kesici'nin yaklaşımını doğru bulduğunu belirtti. CHP'lilerin kendisini dinlemediğini söyleyen Hakan, "Bari İlhan Kesici’yi dinleseler." diyerek uyardı.

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İlhan Kesici'nin Habertürk'teki açıklamalarından bir kesiti bugünkü köşesinde paylaşan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a karşı yeni politika, üslup ve dil bulunması gerektiğini ve CHP'li İlhan Kesici'ye kulak verilmesi gerektiğini belirtti. 

CHP’nin artık iyiden iyiye oturmuş, belirginleşmiş ve klasikleşmiş tavrının artık herhangi bir sonuç getirmediğini söyleyen Ahmet Hakan, defalarca “Yeni bir şey deneyin” dediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Beni dinlemediler.Bari İlhan Kesici’yi dinleseler.

İlhan Kesici’nin Habertürk’te yaptığı açıklamalar arasından iktidar yanlılarının Fatih tablosu üzerinden İmamoğlu’nu eleştirmesini, iktidar karşıtları ise Sağlık Bakanı’nı başarılı bulmamasını öne çıkardığını belirten Ahmet Hakan, önemli olanın “Sayın Cumhurbaşkanı’na 10 kere, 12 kere oy vermiş bir halk var ortada. 2002’de oy vermiş, 2004’te oy vermiş, 2007’de oy vermiş... 2010’da oy vermiş. Referandumlarda oy vermiş. Kaç kere oy vermiş yani... Şimdi halkın bu kadar oy verdiği insana, sen sert bir yaklaşım içinde bulunursan... Adam senin yüzüne bakmaz.” sözleri olduğunu belirtti.

"Yani demek istiyor ki İlhan Kesici... “Biz CHP olarak yeni bir Recep Tayyip Erdoğan politikası, dili ve üslubu geliştirmeliyiz.” Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle doğru bir yaklaşım bu." ifadelerini kullanan Hakan,  CHP'nin tavrı sonrası  çok keskin Erdoğan muhaliflerinin yürekleri soğuduğunu ama partinin oyunun bir gıdım yükselmediğini söyledi.

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