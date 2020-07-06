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Karabük'te dünyaevine giren çiftin takıları cansız mankene gitti

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te, koronavirüs sürecinde yapılan bir düğünde, takılar cansız mankenlere takılırken tebrikler gelin ile damada yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda düğün salonları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yeniden hizmete girdi.

Sosyal mesafeye uyuldu ateşler ölçüldü

Geçtiğimiz gün bir başka kentteki düğünde de bu şekilde önlem alınmıştı. Bu kez Karabük’te de Yunus Emre ve Ezgi Uslanmaz çiftinin düğünü maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapıldı. Davetliler salon girişinde cihaz ile ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeriye alındıktan sonra Uslanmaz çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Cansız manken takılara sahip çıktı...

Gelin ve damadı tebrik eden davetliler takılarını ise korona virüs tedbirleri kapsamında gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere taktı. Temas halinde bulunulmaması için yapılan uygulama düğüne katılanlar tarafından olumlu karşılandı.

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