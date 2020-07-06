Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu çok sayıda gözaltı var

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 29 Haziran- 5 Temmuz'da operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 90 gram esrar, 5 gram eroin, 28 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap, 'USA' ibareli tabanca, 1 kalaşnikof, 8 şarjör, 307 mermi, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilenler arasında kurusıkı tabanca, 680 paket kaçak sigara, 57 kaçak cep telefonu, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 34 bin 800 liralık sahte banknot da yer aldı... Operasyon kapsamında 47 şüpheli, gözaltına alındı.
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