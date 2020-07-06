65 yaş maaşı zamlandı 2020 temmuz zamlı maaşı ne zaman ödenecek?

6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 65 yaş maaşı alan vatandaşlarında yüzü güldü. 65 yaş yaş diğer adıyla yaşlılık maaşı alan vatandaşlara temmuz zammı yapıldı. Yeni 65 yaş maaşları 672 TL’den 711 TL’ye yükselmiş olacak. Peki zamlı 65 yaş maaşları ne zaman yatacak?

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Devlet tarafından 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ödenen 65 yaş maaşı bu ay zamlı ödenecek. Enflasyon zammı ile birlikte 672 lira olan 65 yaş maaşı 711 liraya yükselecek. Peki zamlı temmuz ayı 65 yaş maaşları ne zaman yatacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL’den 711 TL’ye yükselmiş olacak.

65 yaş aylığı başvurusu: Yaşlılık maaşından yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu Kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor. Müracaatta, nüfus kayıt örneği, aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararı olması gereklidir. Kaymakamlıkta doldurulan ‘Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu’ mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecektir.

Yaşlılık aylığı şartları:

- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),

- 65 yaşını doldurmuş

- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan

- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.

65 yaş aylığı nereden alınır: Emeklilik aylığına hak kazanıldıktan sonra ilk maaş ikametgahın olduğu ilçedeki bir Ziraat Bankası'na yatırılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden yapılır.