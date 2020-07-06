Aydan Kaya instagramdan duyurdu bakın eşi kimdir?

Popstar yarışası ile tanınan ve güçlü sesi ile kısa sürde birçok kişinin dikkatini çeken Aydan Kaya sürpriz bir şekilde evlendiğini instagram hesabından duyurdu. Bu paylaşımın ardından Aydan Kaya kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli eşi kim soruları merak edildi. Aydan Kaya 'nın 10 yıl süren bir evlilik olmuştu.

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Popstar Aydan lakabıyla tanınan ve sesi ile giderek ünlenen geniş kitlelere ulaşan Aydan Kaya instagram hesabından mutlu haberi duyurdu ve evlendim dedi. Bu sürpriz paylaşım sonrası herkes Aydan Kaya'nın eşi kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Hayat size nasıl sürprizler sunar hiç bilmiyorsunuz ama bana öylesine bir hediye verdi ki🙏🏼şükürler olsun Allah’ıma 🤲🏼Canım Kocam,Sevgilim,Hayat arkadaşım,Dostum ...Daima gülelim,mutlu olalım inşallah🍀Hayatıma HOŞGELDİN🥰Seni Seviyorum 🧿

Peki eşi hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Aydan Kaya kimdir?

Aydan Kaya, TV ekranlarındaki popülaritesi ile küçük yaşlarda şöhret sahibi oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Fakültesi'nden mezun olan Aydan Kaya, dizilerde de boy gösterdi.

AYDAN KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çoçuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın destağiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur.

Bertan Üsküdarlı ile sahneye çıkmaya 16 yaşında başlayan Kaya, o dönemlerde lise eğitimine devam ediyordu.

Hafta sonları göstermiş olduğu başarılı müzik deneyimi neticesinde profesyonel oldu.

2003 senesinde Popstar yarışmasına katılarak hayatında güzel bir sayfa açılmasını sağlamıştır.

Popstar yarışmasınla beraber Türkiye’nin sevdiği bir sanatçı olmuştur.Popstar albümü içersinde Avuçlarım Kanıyor adındaki parçayı söylemiştir.Bu parçayla beraber Altın Kelebek Juri Özel Ödülünü aldı.Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı söylemiştir.Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi vermiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanmış Rüyalarda Buluşuruz adındaki dizide rol almıştır.Bu dizinin ardından sırasıyla Tatlı Hayat dizisi ve Hilal Saral’ın yönetmenliğini yaptığı Elveda Derken adındaki dizilerde oynadı. Elveda Derken adındaki dizide 51. bölümde Şeyda karakteri ile ekranlara geldi.

İlk albümü Aşk Çıkmazı olan Aydan Kaya'ya ünlü isimler destekte bulunmuştur. Kaya, parçalarında Türkiye’nin önemli müzisyenleri ile çalışma fırsatı yakalamıştır. Aydan Kaya, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Fakültesi mezunudur.