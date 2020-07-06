CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Irak Başbakanı'na mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Mustafa Al Kadhimi'ye mektup yazdı. Kılıçdaroğlu, mektubunda“Türkmen Cephesi milletvekillerinden birisini devlet bakanı olarak görmek istiyoruz” çağrısı yaptı.

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Irak'taki gelişmeleri ve Türkmenlerin durumunu yakından izlediklerini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, mektubunda Irak'ta yeni hükümetin kurulması ve bakanlar kurulunun onaylamasından ötürü Başbakanı kutladı.

Kılıçdaroğlu'nun mektubu

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu mektubunda şunları yazdı:

Türkiye ve Irak, uzun ve derin bir tarih ve kültürü paylaşan halkların iki komşu ülkeleridir. Zatıalilerinin Irak parlamentosu tarafından Türkmen sıralarından bir devlet bakanı atanmasıyla yetkilendirildiğini memnuniyetle kaydettik. Bu kararın, Türkmen halkının Irak'ın geleceğinin şekillendirilmesinde katkı sağlayabilmesi için kayda değer bir adım teşkil edeceği kanısındayız.

Bilhassa pandemi süreci ve bundan oluşan ekonomik ve siyasi gelişmeler karşısında Türkmenlerin katkısının vazgeçilmez olduğuna güçlü şekilde inanmaktayız. Onlar, uluslarımız arasında iş birliğimizi ve dostluğumuzu pekiştiren güçlü bir bağ oluşturuyorlar, inanıyoruz ki, liderliğinizdeki Irak Hükümeti içerisinden Irak'ın geleceğine katkı sağlamaları, aynı zamanda müreffeh, demokratik ve eşit bir Irak'a da dahil olmalarına imkan sağlayacaktır.