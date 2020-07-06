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Sosyal medyaya ‘unutulma’ düzenlemesi geliyor! Abdülkadir Selvi'den bomba detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çirkin saldırıları önlemek için sosyal medyada düzenleme yapılmasına yönelik talimatı üzerine kollar sıvandı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, sosyal medyada yaşanan en önemli sorunlardan birine yeni düzenlemede çözüm getirildiğini ifade etti: Kişilerin şeref ve itibarının korunması için “unutulma hakkı” getiriliyor.

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Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında haksız saldırılara uğrayan kişiler çeşitli sorunlar yaşıyor.  Hürriyet yazarı Selvi bugün kaleme aldığı yazısında sosyal medyaya getirilecek yeni düzenlemeye ilişkin dikkat çeken detaylar aktardı.

Kişilerin şeref ve itibarının korunması için “unutulma hakkı” getirildiğini belirten Selvi, bant daraltılması uygulamasına yönelik de "Temsilcilik atamamakta direnen sosyal medya platformları için zorlayıcı bir tedbir olarak kullanılacak. İhtar edilmelerine rağmen 30 gün içinde temsilci atamayanların bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması, buna rağmen temsilci atamamakta direnenlerin ise ikinci ihtardan sonra bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılması düşünülüyor. Ama bu temsilci atayanlar için geçerli değil." ifadelerini kullandı ve madde madde sıraladı.

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