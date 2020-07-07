Memur ve emeklilerin ardından 3 gruba daha maaş zammı!

İlk altı aylık enflasyon oranı emekliler dışında bir kesimi daha ilgilendiriyor. 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım parası alanlar için de temmuz ayı maaşların zamlanma ayı. Görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin maaş zamları toplu sözleşme görüşmelerinde belirleniyor. 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 oranında zam uygulanması hüküm altına alınmıştı.