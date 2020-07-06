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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! O yıldız ayrılığın eşiğinde

Fenerbahçe Beko'da önce Obradovic ardından Datome şimdi de Jan Vesely ayrılığı... İspanyol devi Barcelona'nın Jan Vesely ile yakından ilgilendiği belirtildi.

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Fenerbahçe Beko’da Obradovic’in bir yıl takım çalıştırmama kararının ardından büyük değişimler yaşanıyor.

Ayrılık rüzgarının Datome ile başladığı Kanarya’da Vesely için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Barcelona’nın yeni Başantrenörü Jasikevicius, yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Vesely’nin F.Bahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Kanarya’nın yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

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