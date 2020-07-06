Iğdır'da elini olta olarak kullanıyor yakaladığı balıkların büyüklüğü şaşırttı
IĞDIR'da yaşayan adam olta meraklılarına taş çıkartıyor... 2 çocuk babası, avucunun içi gibi bildiği suda dev balıkları eliyle avlıyor.
Aralık ilçesinde oturan 2 çocuk babası Suat Çetindere'nin en büyük hobisi balık tutmak. Hafta sonları Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu sazlığına giden Çetindere, balık tutmak için sadece ellerini kullanıyor. Diğer avcıların aksine ağ, olta gibi malzemeler kullanmayan Çetindere, her bölümünü bildiği sazlığa girerek elleriyle aynalı sazan yakalıyor.
Çevreye düşkünlüğü sebebiyle küçük balıklar yerine büyükleri yakaladığını belirten Çetindere şöyle konuştu:
"Balık tutmayı hobi olarak yapıyorum. Bazen arkadaşlarla balık tutmaya gideriz. Onlar ağ ya da olta kullanırken ben elimle tutarım. Küçük balıklar yerine doğaya saygı gereği biraz daha büyüklerini tutuyorum."
" Devletimizden ricamız, illegal yoldan suya elektrik atarak balık tutanlar var, bunlara göz açtırmasınlar. Hem zaman geçirmek hem de hobi olarak balık tutuyorum, hayatımdan memnunum"
Karasu sazlığında suya girerek kısa sürede eliyle 6 adet aynalı sazan tutmayı başaran Çetindere, avının bereketli geçtiğini söyledi.