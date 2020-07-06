Iğdır'da elini olta olarak kullanıyor yakaladığı balıkların büyüklüğü şaşırttı

Çevreye düşkünlüğü sebebiyle küçük balıklar yerine büyükleri yakaladığını belirten Çetindere şöyle konuştu:

"Balık tutmayı hobi olarak yapıyorum. Bazen arkadaşlarla balık tutmaya gideriz. Onlar ağ ya da olta kullanırken ben elimle tutarım. Küçük balıklar yerine doğaya saygı gereği biraz daha büyüklerini tutuyorum."