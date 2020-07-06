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Market çalışma saatleri normalleşti 2020 market açılış-kapanış saati

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışma saatleri kısalan perakende mağazaları ve marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor?

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İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) tavsiyesi ve taleplerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı marketlerin çalışma saatlerine yeni düzenleme getirdi. Alınan karar ile süpermarket, market ve bakkalların  çalışma saatleri pandemi öncesinedeki çalışma saatlerine göre düzenlendi.İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine duyurduğu düzenlemede süpermarket, market, ulusal ve yerel zincirlere ait perakende mağazaları ile bakkalların çalışma saatleri pandemi öncesi çalışma saatlerine uygun hale getirildi.

Market saatleri normalleşti 

Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bakkal ve marketler de çalışma saatleri değişen işletmelerden oldu. Türkiye'de corona virüsü sebebiyle birçok işletmenin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaşandı. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı marketler de çalışma saatleri değişen işletmelerden oldu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun tavsiyesi ve girişimleri sonrası gündeme gelen marketlerin çalışma saatlerine yönelik düzenleme, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülerek 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği düzenleme ile birlikte marketlerin pandemi süreci öncesii çalışma saatlerine kavuştuğu öğrenildi.

Yoğunluk tedbirleri devam 

Yeni düzenlemeyle çalışma saatleri değişen marketlerin içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olmaya devam edecek. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. 

Marketler kaça kadar açık? A101 BİM ŞOK Migros çalışma saatleri 2020

İçişleri Bakanlığı, valiliklere, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, yönelik ek genelge göndermişti. Peki, BİM ŞOK A101 Migros güncel çalışma saatleri nedir? Marketler saat kaça kadar açık? İşte yanıtı...

MARKETLER İÇİN GENELGE

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

İşte BİM çalışma saati...

 BİM market saat 09.00 da açılır. Saat 21.00 da kapanır.

İşte A101 çalışma saati...

A101 market saat 09.00 da açılır. Saat 21.00 da kapanır.

İşte ŞOK çalışma saati...

ŞOK market saat 09.00 da açılır. Saat 21.00 da kapanır.

İşte MİGROS çalışma saati...

MİGROS market saat 09.00 da açılır. Saat 21.00 da kapanır.

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