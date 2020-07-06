Murat Başoğlu'nun Yunanlı sevgilisi kim kovuldular!

3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni evli olan Burcu Başoğlu ile teknede cinsel ilişkiye giren ve unutulmaz bir skandala imza 52 yaşındaki Murat Başoğlu'nun yeni bir vukuatı daha ortaya çıktı. 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten boşanan Murat Başoğlu yeni sevgilisi ile Gölköy'de bir ev kiraladı fakat komşuları tepki gösterince oradan taşınmak zorunda kaldı.

Abone ol

Bodrum'da bir teknede abisinin kızı öz yeğeni Burcu Başoğlu ile cinsel ilişkiye giren ve uygunsuz pozları magazin sayfalarına düşen Murat Başoğlu'nun skandalı aradan yıllar geçse de unutulmuyor. Aylarca konuşulan bu skandalın ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten boşanan ve tüm televizyonculuk kariyeri yerle bir olan Murat Başoğlu yeni bir skandala daha imza attı. Yeni sevgilisi ile Bodrum'da yaşamak isteyen Murat Başoğlu, Gölköy'de bulunan bir eve taşınınca komşuları isyan etti ve tepkiler üzerine Murat Başoğlu evden ayrılmak zorunda kaldı.

Televizyon hayatı biten sunucu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken objektiflere yakalanmıştı. Bodrum tutkusuyla bilinen Başoğlu, Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Ancak komşularının kendisinden aşırı derecede rahatsız olduğunu hisseden sunucu, apar topar evi boşalttı.

Çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu olayı nedir : İkili hakkında açılan davanın iddianamesine olay şu şekilde yansımıştı; "Şüpheli Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın 28/07/2017 günü Murat Başoğlu'na ait "Apostol" isimli tekne ile saat 16:00 civarında, Yalıkavak Mahallesinde bulunan X… Beach'den hareket ettikleri, ikisi birlikte tekne ile uzaklaştıkları, Yalıkavak civarında bir koyda durdukları, orada teknenin üst kısmında birlikte yalnız vakit geçirmeye başladıkları, fotoğrafları ve videoyu çeken magazin muhabirinin görev yaptığı gazetenin magazin servisinden temin edilen fotoğraf ve video içeriklerine göre teknenin üst kısmında herkesin görebileceği bir biçimde cinsel birliktelik yaşadıkları, görüntülerin tüm yazılı ve görsel basında haber olmasıyla olayın tüm kamuoyuna yansıdığı, dosyamız şüphelileri arasında evlenme yasağını da kapsayan amca – yeğen akrabalık ilişkisi olması nedeniyle soruşturmamıza konu olayın toplumsal ahlakı ve değer yargılarını ayrıca kamu vicdanını zedeleyici mahiyete büründüğü…