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Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik 
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu iki oyuncunun durumu, maç öncesi yapılacak son antrenmanda belli olacak.

3 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak. 

Stoper tandemi yine bozulacak
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle savunma ikilisi yine değişecek.

Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçında da aynı sorunla karşı karşıya.

Fenerbahçe'de savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo'nun şans bulması bekleniyor.

Savunmanın sağında Nabil Dirar'ın riske atılmaması durumunda ise Göztepe karşısında başarılı bir oyun sergileyen genç Murat Sağlam forma giyebilir.

Luiz Gustavo'nun stopere çekilmesi durumunda orta sahada Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nun oynaması beklenirken, cezası sona eren Garry Rodrigues ile Deniz Türüç'ün yine hücumda kanatları oluşturması düşünülüyor.

Fenerbahçe'de sol bekte Hasan Ali Kaldırım, forvette ise Vedat Muric forma giyecek.

Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Altay Bayındır, Nabil Dirar (Murat Sağlam), Simon Falette, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muric.

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