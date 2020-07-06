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Kahramanmaraş'ta sır dolu cinayet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde işlendi

Anadolu Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde belirtilene göre piknikten dönen ailenin olduğu otomobilin önü kesildi... eşi ve çocuğunun da bulunduğu otomobilde baba Hüseyin Eren, susturucu takılı tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, İçmeceler'de ailece piknik yapmalarının ardından Gümüşdöven Mahallesi'ne dönen Hüseyin Eren'in (24) kullandığı otomobilin önü mahalle yakınlarında kesildi.

Susturucu silahla kurşun yağdırdılar

Araca yaklaşan kişi ya da kişiler, susturucu takılı tabancayla defalarca ateş ederek Eren'i yaraladı. Olaydan yara almadan kurtulan eşinin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tatil için İngiltere'den gelmişler

Jandarma ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaları sürürerken Eren ailesinin, yaşadıkları İngiltere'den tatil için Elbistan ilçesine geldikleri öğrenildi.

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