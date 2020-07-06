Fatih Terim masal anlatıyor sezon sonu ayrılacak

Erman Toroğlu: Fatih Terim, masal anlatıyor. Fatih Terim'in, bir maçtan sonra hakemin yüzüne karşı 'Kardeşim, Galatasaray'dan İstanbul'da oyuncu atmak bu kadar kolay mı' dediğini biliyorum. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan İstanbul'da oyuncu atılmaz diye bir şey mi var? Yıllarca bunlar alıştırmışlar, aynı kafadalar. Galatasaray bu kadar sarı ve kırmızı kart görüyorsa, teknik adamın, o takımda liderliği yoktur. Ayrıca fizik olarak da sıkıntı vardır. Fatih Terim falan anlamam, bu kadar çok kart varsa o teknik adamın otoritesi yoktur. Futbolcular, hocayı sallamıyordur. Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir. Duruma bakacak, kupalara da gidemeyecekse, para da yoksa, şu durumda iki sene şampiyon yapmış teknik adam, 'Bu sene de olmadı' deyip, kenara geçip, bekleyecek gibi geliyor bana. Bunlar hazırlık konuşmaları.