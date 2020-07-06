Fatih Terim masal anlatıyor sezon sonu ayrılacak
Galatasaray, şampiyonluk hedefindeki Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Spor yorumcuları, sezonun maçının ve Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceğini değerlendirdi. İşte maça damga vuran yorumlar...
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'in taraftara seslenmesine taraftarlar 'estafurullah' der. Böyle sezonlar olabilir. Galatasaray taraftarı sever hocasını. Ben Fatih Terim'in çok şey söylemek istediğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Ben Galatasaray'a 2 haftadır şöyledir böyledir diyemiyorum. Teknik direktör açısından yorum yapmam mümkün değil. Falcao yok, Onyekuru gitti. Çok sakatlıklarla boğuşuyorlar. Ben Emre'yi bir kaç haftadır çok beğeniyorum. Yaptığı koşular çok kuvvetli. Seri'nin maçı kartsız bitirmesi... Kaymak gibi maç yönetmiş hakem.
Mehmet Demirkol: Galatasaray’ın santrforsuzluğu sadece golü atacak adamı bulamama gibi bir sonuç yaratmıyor. Bu durumun, hücumdayken kale önünü boş bırakmak ve rakip savunmayı rahatlatmak gibi de sonuçları oluyor. 58’de Sekidika’nın sağdan harmanlayıp geldiği penaltı noktasına kestiği topta orada kimsenin olmayışı... İşte sorun bu.
Erman Toroğlu: Fatih Terim, masal anlatıyor. Fatih Terim'in, bir maçtan sonra hakemin yüzüne karşı 'Kardeşim, Galatasaray'dan İstanbul'da oyuncu atmak bu kadar kolay mı' dediğini biliyorum. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan İstanbul'da oyuncu atılmaz diye bir şey mi var? Yıllarca bunlar alıştırmışlar, aynı kafadalar. Galatasaray bu kadar sarı ve kırmızı kart görüyorsa, teknik adamın, o takımda liderliği yoktur. Ayrıca fizik olarak da sıkıntı vardır. Fatih Terim falan anlamam, bu kadar çok kart varsa o teknik adamın otoritesi yoktur. Futbolcular, hocayı sallamıyordur. Fatih Terim seneye Galatasaray'ın başında olmayabilir. Duruma bakacak, kupalara da gidemeyecekse, para da yoksa, şu durumda iki sene şampiyon yapmış teknik adam, 'Bu sene de olmadı' deyip, kenara geçip, bekleyecek gibi geliyor bana. Bunlar hazırlık konuşmaları.
DA Costa ile Feghouli ikili mücadeleye giriyorlar. Da Costa topa hamle yapıyor, dokunuyor öyle sert hareket değil. Ama Feghouli kurşun yemiş gibi kendini yere atıyor. Atarken bir anda kendine geliyor, o kurşun yemiş adam kurşun yemişliğin hırsıyla yerden rakibinin göğsüne taban vuruyor. Pozisyon hakemin gözünün önünde. Türkiye'nin 1 numaralı hakeminin... Cüneyt Çakır sarı kart veriyor sonra VAR çağırıyor, kart kırmızı oluyor. Yani Cüneyt şunu diyor: Ben vermedim, VAR verdi kırmızıyı. Aslında pozisyon kırmızılık. VAR'dan evvel kendisinin vermesi lazım. Yani Feghouli takımı resmen satıyor. Sonra dünyanın parasını alacak, profesyonelim diye boy gösterecek...