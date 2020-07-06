Van Gölü'ndeki tekne faciasında can kaybı 11 oldu

VAN'daki kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 11'e yükseldi.

Neler yaşanmıştı?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, bölgede helikopter, bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla göl ve çevresinde arama çalışması başlatmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı.