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Burs ve krediler ne zaman yatacak? Gençlik Bakanı Kasapoğlu kesin tarihi açıkladı

Milyonlarca öğrenciye sevindiren haber geldi.. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemeler yapılacak.

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Bakan Kasapoğlu, 6 Temmuz itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun o paylaşımı;

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