Burs ve krediler ne zaman yatacak? Gençlik Bakanı Kasapoğlu kesin tarihi açıkladı

Milyonlarca öğrenciye sevindiren haber geldi.. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemeler yapılacak.Abone ol
Bakan Kasapoğlu, 6 Temmuz itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Kasapoğlu'nun o paylaşımı;
Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 5, 2020
Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte Temmuz zammı sonrası mesleğe göre memur maaşları en düşük rakama bakın