Galatasaray Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bordo mavililere galibiyet gollerini getiren isimler Sosa, Novak ve Sörloth oldu. Aslan'ın tek sayısı da Seri'den geldi. Sarı kırmızılılarda Feghouli 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Süper Lig'in 30. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer kritik deplasmandan 3-1'lik galibiyet ve 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 61 puana ulaşarak lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Galatasaray ise 52 puanla dördüncü sırada kaldı. Öte yandan; sarı kırmızılı ekibin ligdeki galibiyet hasreti de 5 maça çıktı.

Maçtan önemli dakikalar

Galatasaray, Trabzonspor karşısında gördüğü erken kırmızı kartla sarsıldı. Manuel da Costa'nın Sofiane Feghouli'ye yaptığı faulün ardından Cezayirli futbolcu yerde rakibine tekme attı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından 32. dakikada Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin gördüğü kırmızı karttan sonra Trabzonspor baskıyı artırırken Ryan Donk'un ceza alanı içinde Sörloth'a yaptığı müdahalenin ardından Cüneyt Çakır, VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Jose Sosa, 41. dakikadaki penaltı golüyle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirirken ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Deplasmanda ilk yarıyı önde kapatan Trabzonspor ikinci yarıda ikinci golü de buldu. 70. dakikada Sosa'nın sağ kanattan ortasına arka direkte yükselen Filip Novak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı 90+1. dakikada ceza sahası içinde yerde kalırken Cüneyt Çakır bu kez de sarı kırmızılılar lehine penaltı noktasını gösterdi. Jean Michael Seri'nin kullandığı penaltı vuruşu golle sonuçlandı ve fark bire indi.

Ancak bu golden kısa süre sonra Alexander Sörloth, topla birlikte ceza sahasına girip etkili vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor kritik maçta Galatasaray'ı deplasmanda 3- 1 mağlup etti ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray: 1 - 3 :Trabzonspor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 46 Linnes), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 77 Şener Özbayraklı), Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 77 Emin Bayram), Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 46 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 83 Yunus Akgün)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 71 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Sosa (Dk. 86 Nwakaeme), Ndiaye (Dk. 71 Guilherme), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 86 Bilal Başakçıoğlu), Sörloth

Goller: Dk. 41 Sosa (Penaltıdan), Dk. 70 Novak, 90+5 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 90+3 Seri (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 32 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 18 Saracchi, Dk. 40 Donk (Galatasaray), Dk. 30 Da Costa, Dk. 63 Sörloth, Dk. 90+2 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)