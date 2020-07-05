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Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 21 yaşındaki bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine bir apartman karantinaya alındı.

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan M.K. (21), üç gün önce kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta ateşlenince tedavi amacıyla İslahiye Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki Kovid-19 testi pozitif çıkan M.K. tedavi altına alındı.

Filyasyon çalışması sonucu M.K'nin kaldığı ve 53 kişinin yaşadığı, 17 dairenin olduğu apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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