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Formula 1'de sezonun ilk zaferi Bottas'tan

Anadolu Ajansı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avusturya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

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Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk mücadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundan başlayan Bottas, yarışı 1.30.55.739'luk dereceyle lider tamamlarken, Lewis Hamilton yarışı takım arkadaşının arkasında tamamlasa da Red Bull pilotu Alexander Albon'a temas etmesi sonucu 5 saniye ceza aldı ve dördüncü sıraya geriledi.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc liderin 2.7 saniye gerisinde yarışı ikinci, Mclaren'nin 20 yaşındaki Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise Bottas'ın 5.49 saniye gerisinde 3. tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.

İlk 3'e giren pilotlar ellerinde, "Irkçılığı bitir" yazan bir tişörtle poz verdi.

Red Bull pilotları Albon ve Max Verstappen dahil 9 kişi farklı nedenlerden yarış dışı kaldı.

Sezonun ikinci yarışı tekrar Avusturya'da 12 Temmuz'da koşulacak.

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