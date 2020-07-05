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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ABD’den sonra İngiltere de Huawei 5G ekipmanları için adımı atıyor

5G teknolojisi için dünyanın birçok noktasında çalışmalar devam ediyor. İngiltere’den Huawei karşıtı ilk somut adım da geldi.

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5G teknolojisinde öncü firmalardan biri olan Huawei, ABD tarafından yaptırım ve ambargolar yaşıyor. ABD’nin yakın ilişkide olduğu ülkelerden de bu yönde adım atmasını istemesiyle birlikte İngiltere, Huawei kullanmayı bırakıyor.

İngiltere halihazırda 5G bağlantısını kullanmaya başlamış durumda. Ancak sahada kurulu olan 5G baz istasyonlarının çoğu Huawei üretimi donanım ve araçlarla kuruldu. Şimdi alınan karar doğrultusunda, kullanımda olan 5G istasyonlarından Huawei ürünleri sökülecek. Böylelikle ABD’nin isteği de gerçekleşmiş olacak.

The Telegraph tarafından yayınlanan raporda, içinde bulunduğumuz sene içinde işlemlerin başlayacağı belirtiliyor. 6 ay içinde de İngiltere içinde yer alan bütün Huawei 5G ürünlerinden arındırılmış bir 5G altyapısının kurulması amaçlanıyor. Ancak kullanımı bırakılan ürünler yerine nasıl bir çözüm getirileceği belli değil.

Huawei cephesinden de konuyla ilgili açıklama var. Firmaya göre İngiltere’nin onlara güvenmemesi için bir sebep bulunmuyor.

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