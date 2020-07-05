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Ümit Özat sert konuştu: Ali Koç stadın önünden geçemez

Fenerbahçe'nin eski yönetimi hakkında konuşan Ümit Özat, karton taraftar uygulamasında tüm takım kaptanlarının koyulup kendisinin koyulmamasına sitem etti. Özat, Başkan Ali Koç'la ilgili de "1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?" diye konuştu.

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Fenerbahçe'nin eski isimlerinden Ümit Özat çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Yıldırım'ın son dönemleri çok fazla hata yaptığı için iyi gitmedi. İnsanlara küsüldü, kapalı kapılar arkasında üzerleri çizildi. Bugün Fenerbahçe'nin durumuna bakınca geçmişten bir farkının olmadığını görüyorum."

"Önce kini, kibri ve nefreti üzerinden atacaksın. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" zihniyeti ile kulüp yönetilmez. Bunları eleştiren bunların düşmanı oluyor."

"Aziz Yıldırım döneminde de bu vardı. İnsanlar zannediyor ki bizim aramızda sorun yok. Aziz Yıldırım sırf onu eleştirdiğim için yıllarca benimle konuşmadı."

"Tüm kaptanları koymuşlar beni koymamışlar"

"Fenerbahçe tarihine geçmiş oyuncuların fotoğraflarını koridorlardan indirebilirsiniz lakin tarihten silemezsiniz. Karton taraftar uygulamasına tüm takım kaptanlarını koymuşlar beni koymamışlar."

"Onlara diyorum ki "Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok". Benim fotoğrafımı koysanız ne olur, koymasanız ne olur... Ali Koç, 1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?"

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