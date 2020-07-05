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Sakarya'daki patlamadan acı haber! 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki patlamanın ardından bölgedeki enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarında 2 işçinin daha cansız bedene ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamanın ardından bölgedeki enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarında 2 işçinin daha cansız bedene ulaşıldı. Sakarya Valisi Kaldırım, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor." dedi.

Patlamada 114 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor. Patlamanın ikinci gününde kayıp üç kişiyi arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla hız verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gün içinde yapılan açıklamada, Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildiği duyuruldu.

Arama-kurtarma çalışmaları patlamanın ikinci gününde sürüyor
Patlamanın ikinci gününde bölgeye gelen ekiplerin yanı sıra kayıp olan vatandaşlar için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma köpekleri de alana getirildi. Patlama anından itibaren kayıp olan vatandaşları bulmak için seferber olan ekipler arama çalışmalarına devam ederken iş makinaları ise bölgede enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor.

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