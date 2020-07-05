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Antalya'da ecel bahçe sürerken yakaladı yakınları kahroldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arazisini sürdüğü sırada traktörün devrilmesiyle altında kalan Aydın Şahin, (52) olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi, Macarlar mevkisinde meydana geldi.

Aydın Şahin'in arazisini sürdüğü 07 YP 804 plakalı traktörünün tekeri, geri manevra sırasında büyük taşa takıldı. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Şahin de altında kaldı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cansız bedenini vinçle traktörün altından çıkardı. Şahin'in cesedi, Gebiz Sağlık Ocağı'na götürüldü.

Yakınları gözyaşlarıyla feryat etti

Acı haber alan Şahin'in yakınları ve mahalleli, uzun süre gözyaşı döktü. Aydın Şahin'in, Serik Belediyesi'nin Gebiz Mahalle biriminde tahsilat memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

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