BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  YEREL

Esenyurt'ta otomobil yan yattı sıkışan 2 kadın için seferber olundu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta trafik kazasında otomobil içinde sıkışan 2 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan alınan bilgiye göre kazanın sebebi ani manevra...

Abone ol

Kaza saat 12.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Esenyurt istikametine ilerleyen 34 PFK 57 plakalı otomobil sürücüsü aniden yolun sağında bulunan yol ayrımına girmeye çalışınca o sırada aynı istikamette sağ şeritte seyreden 34 AR 0396 plakalı kamyonetle çarpıştı. 

2 kadın otomobilde sıkışıp kaldı

Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 2 kadın otomobil içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan iki kadını bulundukları yerden çıkararak ambulansa götürdü. 

Yaralı kadınlar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken Polisin kazaya ilişkin araştırması devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yeğeniyle cinsel ilişki yaşayan Murat Başoğlu'nu yeni sevgilisiyle evinden ettiler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şok karar! Müdür kadın çalışanın kalçasını elledi Yargıtay babacan tavır dedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 2023'te aday olacak mısınız? sorusuna yanıt
Okullarda alınacak korona virüs önlemleri belli oldu Sağlık Bakanlığı açıkladı
Kayseri'de dehşet! Anne, 3 haftalık bebeğini boğarak öldürdü
Meclis’te AK Parti ile CHP'liler arasında 'Führer' tartışması! Pet şişe ile sınır çizildi
Fransız Le Monde gazetesi: Erdoğan Atatürk'ün mücadelesini devam ettiriyor
ÖNCEKİ HABERLER
Chesterfield kaç para oldu 2020 güncel sigara fiyatları
Muratti sigara fiyatları zam geldi kaç para oldu 2020
Marlboro kaç para oldu 2020 zam mı geldi yeni fiyat listesi
Sigara fiyatları zam geldi Monte Carlo kaç para oldu 2020
2020 yılının ilk yarısında otomotivde en çok tercih edilen marka belli oldu
Açık lise giriş sınav yerleri 2020 ne zaman açıklanacak MEB takvimi
Yorumlar