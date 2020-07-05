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Kastamonu'da 65 yaşındaki adamın ölümü talihsiz bir şekilde geldi

İhlas Haber Ajansı

KASTAMONU'da evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Hasan Davulcu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın ölümüne, göğsüne isabet eden yorgun merminin neden olduğu aktarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyünde ikamet eden ‘Gamaz Hasan’ lakaplı Hasan Davulcu, (65) koyunlarını otlatmak için gittiği kıyı yol mevkiinden akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine aile bireyleri Hasan Davulcu’yu aramaya koyuldu.

Davulcu’nun cansız bedeni kıyı yol mevkiinde bulundu. Jandarmaya haber verilen olay sonrası yapılan ilk incelemede Hasan Davulcu’nun göğsüne 1 adet kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Köylüler bölgede sık sık silah sesi duyduklarını ifade ederken Hasan Davulcu’nun da bu silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade edildi.

Youtube kanalı varmış

Öte yandan, Hasan Davulcu’nun ‘Gamaz Hasan’ adıyla bir Youtube kanalına sahip olduğu ve burada avcı hikayelerinin yanı sıra yüzlerce içerik ürettiği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Hasan Davulcu’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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