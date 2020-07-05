Elazığ'da Hazar Gölü vatandaşların rağbetine uğradı Bodrum'u geçer diyorlar

İki ada ve saklı kenti ile dikkat çeken göl, her yaz olduğu gibi bu yıl da apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilere hizmet vermeye başladı. Akdeniz ve Ege'de tatil bölgelerini andıran görüntülerin de oluştuğu göle gelenler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hafta sonunu keyifle geçirdi.