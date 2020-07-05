2020 yılının ilk yarısında otomotivde en çok tercih edilen marka belli oldu

Fiat markası; yılın ilk altı ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Marka, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışıyla Haziran ayını da ilk sırada tamamladı.

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Geçtiğimiz yılı, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarını ilk sırada bitiren Fiat, başarılı satış performansını 2020 yılının ilk yarısında da sürdürerek liderliğini koruduğu açıklandı.

Haziran ayında, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, tek başına pazarın yüzde 20,6’sını oluşturdu. Bu dönemde, 9 bin 231 adet binek otomobil satışı yapan Fiat’ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

Marka, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 39 bin 557 bin adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirirken, yüzde 15,6’lık pazar payı elde etti. Aynı dönemde 25 bin 212 adet otomobil satışı yapan Fiat, 14 bin 344 adetlik de hafif ticari araç satışına ulaştı.

"Koronavirüs salgını dengeleri değiştirdi"

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "2019, sektör açısından zor bir yıl oldu. 2020 yılının başında toparlanma sinyalleri alıyorduk ancak Koronavirüs salgını dengeleri değiştirdi. Buna rağmen, başarılı bir altı aya imza attık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarımızı 9 bin adete yakın artırarak 39 bin 557 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Satışlarımızın yüzde 95’inden fazlasını yerli üretim modellerimizin oluşturmasından gurur duyuyoruz. Pandemi sürecinde de tüketicinin yanında olarak pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler sunabilmemizin ve talebe hızlı cevap verebilmemizin başarılımızda etkisi büyük." dedi.

"En çok tercih edilen otomobil Egea oldu”

Altan Aytaç, "Egea’nın dört yıl üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmasının bir sebebi var. Sahip olduğu 3 gövde seçeneği ve farklı tercihlerine yönelik versiyonlarıyla her ihtiyacı tam anlamıyla karşılayan modelimiz, tanıtımından bugüne 200 bin adedin üzerinde, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise 24 bin 778 adetlik satış rakamına erişti. Gördüğü yüksek müşteri talebi ve satış performansıyla otomobil pazarında tek başına yüzde 12,2’lik pazar payına ulaştı” ifadelerini kullandı.

"Değişen mobilite ihtiyaçlarına hızla yanıt veriyoruz"

Aytaş sözlerini şöyle noktaladı:

"Sürecin başından itibaren, temassız satış ve servis süreçlerimizi gözden geçirip, güçlendirdik. Araçlarımızın sahiplerine tüm bayilerimizde ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti verdik. Müşterilerimizin araçlarını istedikleri adresten teslim alıp yine adrese teslim uygulamalarımızı devreye aldık. Garantisi biten araçların garantisini uzattık ve bakım zorunluluklarını öteledik." diye konuştu.

"Koronavirüs salgınının mobilite ihtiyaçlarını değiştirdiğini gözlemliyoruz. İnsanlar pandemi nedeniyle yeniden araç sahipliğine yönelirken, herkese uygun modellerimiz, ulaşılabilirliğimiz ve ihtiyaçlara hızlı yanıt verme kabiliyetimizle tüketicinin yanında yer aldık. Bununla birlikte, hafif ticari araç ürün gamımızla da ticaretin her alanına yine ulaşılabilir çözümler sunmaya devam ettik."