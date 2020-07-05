Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye seyahat kısıtlaması tepki: Kararlar siyasi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da katıldığı bir programda AB'nin Türkiye hakkındaki seyahat kararına ilişkin tepki gösterdi. Bakan Çavuoğlu "Bu karar siyasidir" diyerek eldeki resmi bilgi ve belgeler ile alınan kararın birbiriyle örtüşmediğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu Alanya'da düzenlenen turizm toplantısına katıldı. Toplantıda Türkiye'nin koronavirüs sonrası dönemde turizme hazır olduğunu ifade ederken, ülkelere yapılan ziyaretler ile de turizm sezonunun karşılıklı ülkeler ile başlatılacağını duyurdu.

En başarılı ülkelerden biri

Bakan Çavuşoğlu ayrıca AB'nin geçtiğimiz günlerde sınırları seyahate açılan ülkeler listesine Türkiye'nin eklenmemesine de tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." dedi.

"Bu karar siyasidir''

Bakan Çavuşoğlu AB'nin bu kararının siyasi olduğunu beliterek şunları söyledi:

"AB'nin aldığı kararların siyasi olduğunu biz kendilerine de her zaman açıkça kamuoyuna da söylüyorduk. Ama şimdi bizim ziyaretimiz sonrasında Almanya'da basında ve televizyonlarda çıkan yorumlara baktığımızda onların kendileri de bunu söylüyor. AB'nin listesine baktığımız zaman bu listedeki ülkelerin hiç biriyle rekabet içerisinde değiliz. Hepsi bizim için dost ve kardeş ülkeler. Fakat burada insan sağlığı ile güvenlik çok önemli. Biz bu kriterlere göre çalışıyor, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'ye haksızlık edildiğini ve bazı ülkelerin siyasi ilişkilerin iyi olduğu için koronavirüs rakamlarının iyi olmamasına rağmen siyasi bir jest yapıldığını görüyoruz. Oysa bu jest yanlıştır. Kendi vattandaşlarınızın sağlığını tehlikeye atacak şekilde o ülkelere jest yapar, şartları daha iyi durumda olan ülke Türkiye'yi görmezden gelirseniz, kendi basınınız da vatandaşınız da size isyan eder." dedi.