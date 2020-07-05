Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

30 yıl önce Hatay-Suriye sınır hattında Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçı, sınır ötesi operasyonla Afrin'de yakalandı. Afrin'de saha çalışması yapan Türk istihbarat birimlerinin aylarca yaptığı titiz çalışmalar 3 ayrı adrese sınır ötesi operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan 3 kaçakçının verdikleri ilk ifadelerinde de suçlarını itiraf etti.

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30 yıl önce Hatay-Suriye sınır hattında Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının sınır ötesi operasyon ile Afrin'de yakalanmasının detayları ortaya çıktı. Afrin'de 3 ayrı adrese yapılan operasyonla yakalanan 3 kaçakçının verdikleri ilk ifadelerinde de suçlarını itiraf ettikleri bildirildi.

Afrin'de görev yapan Türk istihbarat birimleri yaptıkları çalışmalar sonucu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 16 Haziran 1990 tarihinde sınırda sigara kaçakçıları ile girdiği çatışmada şehit olan Teğmen Zafer Toka'nın katil zanlısının Salih Osman isminde Suriye vatandaşı bir kişi olabileceğini tespit etti.

30 yıl sonra tekrar açıldı

Bunun üzerine 30 yıl aradan sonra Teğmen Toka'nın dosyasını tekrar açan istihbarat ekipleri Afrin'de yaşadığı öğrenilen Salih Osman'ı bulmak için geniş çapta araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu aynı zamanda kaçakçılık yapan Suriye vatandaşı Salih Osman isimli kişinin adresi belirlendi. Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon ile Salih Osman gözaltına alındı.

Suçunu itiraf etti, diğer iki ismi verdi

Gözaltına alınan Salih Osman, ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken, olay sırasında yalnız olmadığını da iddia etti. Osman'ın olay sırasında Hacı Meyri ve Mehmet isimli iki Suriye uyruklu kişinin de bulunduğunu söylediği belirtildi. Salih Osman'ın verdiği ifadeden sonra Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Türk istihbarat ekipleri adresi tespit edilen Haci Meyri ve Mehmet isimli kişiyi gözaltına alındı.

Sigara kaçakçılığı için Teğmen'i şehit ettiler

Sigara kaçakçılığı yaptıkları sırada sınırda girdikleri çatışmada Teğmen Zafer Toka'yı şehit ettikleri ileri sürülen 3 Suriye vatandaşının sorgularının ardından 30 yıl önce yaşanan olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkacağı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Karakolun 400 metre uzağında şehit edilmişti

HATAY Valiliği, 1990 yılında Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 kaçakçının 30 yıl sonra Suriye'de yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyonla, ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir" denildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Zafer Toka'nın 16 Haziran 1990'da sorumluluk bölgesinde bulunan karakolun 400 metre güneyinde, kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olduğu hatırlatıldı.