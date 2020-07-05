Adana'da kanala giren 18 yaşındaki genç kayboldu

ADANA’da, hep haberini yaptığımızı o kanala yine serinlemek için giren Abdulbaki Akal (18), gözden kayboldu. Ekipler, genci arama çalışmaları başlatırken aile gözyaşları içinde gelecek iyi haberi bekliyor...

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Adana'da kanala giren çocuklar ölüme davetiye çıkarıyor... Geçtiğimiz günlerde de caddeden kanala atlayan çocukların 'Boğuluruz ama boğulmayız da' demesi dikkat çekmişti...

Bu kez olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.

Belirtilene göre, serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Abdulbaki Akal, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının çağırmasıyla gelen gencin yakınları, Akal’ı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Dalgıç polisler olaya el attı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Gence ulaşılamayınca sulama kanalına gelen dalgıç polisler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Abdulbaki Akal'ı aramalar sürdürülürken, yakınları ise çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.