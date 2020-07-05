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Suriye'de teröristler bombalı araçla kalleş saldırıda bulundu

Anadolu Ajansı

SURİYE'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde düzenlenen, bombalı araç kullanılan terör saldırısında, bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.

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Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezindeki Mahmudiyye Mahallesi'nde bir araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün, sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor. 

2 gün önce de hain olay gerçekleştirilmişti

Afrin ilçe merkezinde iki gün önce yola yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucunda bir yerel polis gücü mensubu ölmüş, iki sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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