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İki ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu 19 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda; yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 13 kadın da karakola götürülürken evlerde pasaport, telefon ve silah gibi malzemeler ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, 30 Haziran günü saat 05.00 sıralarında İstanbul ve Sakarya'da, fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki ilde gerçekleştirilen operasyonlarla 6 şüpheli yakalandı. Bu adreslerde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 yabancı uyruklu kadın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çok sayıda telefon ve para ele geçirildi

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 13 adet pasaport ile geçici ikamet izin belgeleri ve yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 TL para, 9 Amerikan Doları, 28 adet cep telefonu ve 28 adet sim kartı bulundu.

6 kişi adliyeye sevk edildi

Fuhuşa Aracılık Yapmak ve Yer Temin Etmek suçlarından haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptırılan 13 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara gönderildi.

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