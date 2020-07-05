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Sigara fiyatları ne kadar oldu zam geldi 2020 yeni fiyat listesi sızdı

Sigaraya zam geldi mi bugün sosyal medyanın ve sigara tiryakilerinin en çok araştırdığı konu oldu. Sigara ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları %6,89 oranında artırıldı. Peki 5 temmuz yeni sigara fiyatları kaç para oldu, güncel zamlı sigara fiyat listesi haberimizde...

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Sigara tiryakilerini ilgilendiren kararı Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu. Alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV tutarında yüzde 6,89 oranında bir artış yapıldı. Peki sigara fiyatlarına zam yapıldı mı? Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat farkın sigara fiyatlarına yansıması bekleniyor. 

Peki sigara fiyatlarına zam geldi mi, yeni zamlı sigara fiyatları kaç para oldu? İşte Parliement, Camel, Marlboro, Muratti, Lark, Samsun, Winston sigara yeni zamlı fiyatları... 

Sigaraya zam mı geldi: Alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV tutarında yüzde 6,89 oranında bir artış yapıldı Ancak.Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı ama artışın fiyatlara da yansıması bekleniyor.

2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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