Bursa'da firari suç makinesi 3 yıl sonra operasyonla yakalandı

BURSA'da; hakkında örgüt kurmak, dolandırıcılık ve bilişim suçundan 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Muharrem Ulukuş, 3 yıl sonra operasyonla yakalandı.Abone ol
Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde meydana geldi.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Ekipleri, örgüt kurma, dolandırıcılık ve bilişim uçlarından hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muharrem Ulukuş’un Bursa’da saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
3 yıldır aranıyordu
Ulukuş’un bölgedeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine ekipler teknik takip başlattı. Sokağı ablukaya alan ekipler Muharrem Ulutaş’ı saklandığı eve baskın yaparak kıskıvrak yakaladı.
Hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır kaçtığı öğrenilen Ulutaş’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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