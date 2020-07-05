Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu

Sarı lacivertli takımda sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kanarya, Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmek istemiyor ve bu bölge için transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Caner Erkin'i kadrosuna katacağı konuşulurken son aday ise Rusya'dan.

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Fenerbahçe yeni sol bekini Rusya'da buldu. Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, Başakşehir'in de istediği Lokomotiv Moskova'nın sol beki Maciej Rybus'u transfer ediyor.

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen Maciej Rybus'u transfer ediyor. Başakşehir'in de gündeminde yer alan Polonyalı sol bekin sözleşmesi 31 Temmuz'da sona eriyor.

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan ve takip edilen 31 yaşındaki oyuncunun bonservissiz şekilde gelecek olması Sarı-Lacivertlileri rahatlatıyor. Fanatik'in haberine göre transferin gecikmesinde tek engel Rybus'un son oynadığı maçta sakatlanması.

Rybus'un istatistikleri

Gelen sağlık raporları olumlu sonuçlanırsa Rybus, çubuklu formayı giyecek. Bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 23 maça çıkan Rybus, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Rus ekibinin formasını 70 maçta terleten Polonyalı sol bek 2 gol 5 asiste imza attı. Polonya Milli Takımı'yla 55 maça çıkan Rybus 2 gol atarken 11 de asist yaptı. (Fanatik)