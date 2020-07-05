Manisa'da feci kaza sürücü oracıkta can verdi

MANİSA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Çelik (22), olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaraladı. Yaralılardan Burcu B'nin de durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.20 sıralarında Yunusemre ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi.

Yeni Menemen Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru seyreden Süleyman Emre Çelik (22) yönetimindeki motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda Burcu B. (35) idaresindeki 34 BNK 123 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Burcu B. ve yolcu konumunda bulunan Necla B. ve Mahir B. yaralandı.

Otomobildeki kadının da durumu ağır

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Burcu B.'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, Mahir B.'yi Manisa Şehir Hastanesine, Necla B.'yi ise özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan Burcu B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.